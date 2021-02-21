مجلس شئون التعليم بجامعة بنها يناقش استعدادات الكليات لامتحانات الترم الأول

القليوبية إبراهيم سالم

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة بنها اجتماعا برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم، ومدير التعليم الإلكتروني بالجامعة، ومدير MIS ومدير مركز القياس والتقويم، ومنسق الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وخلال الاجتماع، شدد نائب رئيس الجامعة، علي الإلتزام بالإجراءات الإحترازية خلال انعقاد الامتحانات فى الأسبوع المقبل من خلال مراعاة التباعد الاجتماعي ووضع المسافات الآمنة بين الطلاب وضع العلامات الاسترشادية للطلاب، بالإضافة إلي ضرورة مرور الطلاب من خلال بوابات التعقيم وتوافر الأدوية داخل العيادات الطبية وضرورة التنسيق مع قطاع الأزمات والكوارث بالكلية.

وأشار سمير، إلى أن نتيجة امتحانات الترم الأول ستكون علي MIS، مؤكدا على أهمية الإلتزام بما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات بالجدول الزمني للترم الثاني وإعلان خطة التعليم الهجين.