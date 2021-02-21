مجلس جامعة أسيوط يوافق على منح 392 درجة ماجستير و 188 درجة دكتوراه

أسيوط هيثم البدرى

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أنه على الرغم من التحديات التى فرضتها أزمة كورونا على مختلف الأصعدة إلا أن الحركة العلمية والبحثية بالجامعة لم تتوقف طوال أشهر الأزمة وهو ما يعكس حرص إدارة الجامعة على تسخير كافة إمكانيتها لاستكمال ولاستمرار الإنتاج العلمى والبحثى لباحثيها وأعضاء هيئة التدريس بها ، وهو أسفر عن موافقة مجلس الجامعة على منح 392 درجة ماجستير ، و188 درجة دكتوراه بمختلف كليات الجامعة ، وذلك فى الفترة من 1/8/2020 وحتى 31/1/2021 ، لافتاً إلى أن مناقشة كافة الرسائل العلمية تم فى ضوء عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية وأهمها قصر الحضور على أقل عدد ممكن أو من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.

ومن جانبه فقد أشار الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن درجات الماجستير الممنوحة شملت فى كلية الطب 120 درجة ، و49 فى التمريض ، و31 فى الهندسة، و 31 فى كلية التربية ، و25 فى التربية الرياضية، و 24 فى الخدمة الاجتماعية، و22 فى الآداب، و21 فى الزراعة، و 16 فى كلية الطب البيطري، و13 فى العلوم، و12 فى التربية النوعية ، و11 فى الصيدلة، و6 فى كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية ،5 فى كلية التجارة، و 4فى الحاسبات، و 2 فى كلية التربية للطفولة المبكرة .

أما درجات الدكتوراه الممنوحة فى كلية الطب شملت 47 درجة، و23 فى الآداب، و22 فى الحقوق، و 13 فى الطب البيطرى ،و11 فى الزراعة، و11 فى الصيدلة، و10 فى العلوم و9 فى التربية الرياضية، و9 فى معهد جنوب مصر للأورام، و 8 فى الخدمة الاجتماعية، و7 فى التربية، و7 فى الهندسة ، و5 فى التربية النوعية، ودرجتين فى كلية التجارة، درجة واحدة فى كلية صناعة السكر والصناعات التكاملية.