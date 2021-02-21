مجلس النواب الليبى: بدء التجهيزات لعقد جلسة فى سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة

كتب أحمد عرفة

أعلن مجلس النواب الليبي بدء التجهيزات لعقد جلسة في سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها قال نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى عبد الله اللافى،: بحثت مع رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح إقرار ميزانية موحدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى عبد الله اللافى، أن المجلس الجديد يضع اعتبارا أساسيا لدول الجوار وعلى رأسها مصر فى دعم الاستقرار داخل ليبيا، مشيرا إلى أن مصر وليبيا ترتبطان بمصير مشترك وليس فقط جغرافيا.