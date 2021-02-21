اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 فبراير 2021 05:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مجلس النواب الليبى: بدء التجهيزات لعقد جلسة فى سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة

الأحد، 21 فبراير 2021 04:53 م
مجلس النواب الليبى: بدء التجهيزات لعقد جلسة فى سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة ليبيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مجلس النواب الليبي بدء التجهيزات لعقد جلسة في سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها قال نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى عبد الله اللافى،: بحثت مع رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح  إقرار ميزانية موحدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى عبد الله اللافى، أن المجلس الجديد يضع اعتبارا أساسيا لدول الجوار وعلى رأسها مصر فى دعم الاستقرار داخل ليبيا، مشيرا إلى أن مصر وليبيا ترتبطان بمصير مشترك وليس فقط جغرافيا.


ليبيا

مجلس النواب الليبى

الحكومه الجديده

ازمه ليبيا

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة