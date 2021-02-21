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مبعوث إيران فى وكالة الطاقة الدولية: مباحثات مثمرة مع مدير الوكالة وإعلان النتائج الليلة

الأحد، 21 فبراير 2021 05:16 م
مبعوث إيران فى وكالة الطاقة الدولية: مباحثات مثمرة مع مدير الوكالة وإعلان النتائج الليلة ايران
كتب أحمد عرفة

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قال ممثل إيران لدى وكالة الطاقة الذري، إن الحوار بين أكرم صالحى مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل جروسي مثمر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 وأضاف مبعوث إيران في وكالة الطاقة الدولية للطاقة الذرية، إن نتائج المباحثات مع مدير الوكالة الليلة.

وقبلها أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتلك حق التفاوض بآلية 5+1 فى ظل استمرار العقوبات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الإيرانية، أن زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة لن تثنينا عن تعليق عمل المفتشين الدوليين.


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