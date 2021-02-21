مبادرة حياة ضمن "حياة كريمة".. إعادة اعمار وتطوير كامل لقرية المنصورية بأسوان

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

تتوالى بمحافظة أسوان فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومن ضمن فعاليات حياة كريمة بأسوان شهدت قرية المنصورية بمركز أسوان قافلة مساعدات إنسانية وطبية موسعة ضمن فعاليات مبادرة "حماية" لدعم المناطق الحدودية لدعم المتضررين من فيروس كورونا، وذلك لتقديم الدعم للشرائح الأكثر احتياجا فى مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا، والحد من الآثار السلبية لانتشار الفيروس على حياة ومعيشة الآلاف من عمال اليومية والعمالة غير المنتظمة والأرامل والمطلقات وغير القادرين.

وانطلقت فعاليات قافلة المساعدات الإنسانية والطبية الموسعة لمبادرة حماية لدعم المناطق الحدودية والتي تأتى ضمن مبادرات حياة كريمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بقرية المنصورية التابعة لمركز دراو دعماً من مؤسسات حياه كريمة وصناع الخير.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن قافلة مؤسسة صناع الخير تظهر مدى التلاحم والتكامل بين الجهود الحكومية وجهود مؤسسات المجتمع المدنى في دعم الأسر الأكثر إحتياجاً بالمواد الغذائية وحقائب الحماية من فيروس كورونا والمستلزمات الطبية والبطاطين ، بالإضافة إلى قافلة كبرى للكشف على أمراض العيون وتوزيع العلاج المجانى.

وأشار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى أنه بإشراف من التضامن الإجتماعى سيتم توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية طبقاً لضوابط محددة بشكل منظم ووفقاً للأسماء التى تم حصرها بمنتهى الشفافية لضمان وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها ، بجانب الإعداد المسبق لتجهيز الحالات المرضية التي تم الكشف عليها ضمن القافلة ، وفى السياق ذاته أشارت آيه عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة بأن أعمال قافلة حماية سوف تكون نقطة إنطلاقة جديدة لصناع الخير وحياة كريمة وبنك القاهرة و سي إس آر إيجبت والمؤسسات الشريكة لتقديم مزيد من الخدمات لصالح غير القادرين بأنحاء أسوان حيث سوف يتم إعادة أعمار وتنمية وتطوير كامل لقرية المنصورية ، بجانب تنفيذ مشروع مراكب الرزق لتسليم مراكب صيد وأدوات صيد ، موضحة بأنه سبق لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير إطلاق مبادرة التصالح حياة لتسديد غرامات البناء لغير القادرين بمختلف أنحاء المحافظة ، كما إنتهت مؤسسة صناع الخير من تطوير وتنمية قرية الشهامة بمركز إدفو ضمن المبادرة.

فيما كشف مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير عن أن قافلة مبادرة حماية تأتي لدعم المتضررين من فيروس كورونا وذلك لتقديم الدعم للشرائح الأكثر إحتياجاً فى مواجهة مخاطر إنتشار الفيروس ، والحد من الآثار السلبية لإنتشار الفيروس على حياة ومعيشة الآلاف من عمال اليومية والعمالة غير المنتظمة والأرامل والمطلقات وغير القادرين ، كما تضمنت أعمال القافلة توزيع ألفين كرتونة مواد غذائية وألف بطانية شتاء على الأهالي بأكثر من 20 قرية من بينها قرية المنصورية ، علاوة على العديد من القرى الأخرى بمراكز المحافظة وذلك على مدار أسبوعين

ولفت مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير إلى أن قافلة المساعدات الإنسانية والطبية من مبادرة حماية ستشمل توزيع ألف حقيبة وقاية من الإصابة بفيروس كورونا ، فضلاً عن توقيع الكشف الطبي وتسليم الأدوية مع عمل النظارات الطبية والعمليات الجراحية للعيون إستعداداً لإجراؤها خلال أسبوعين

يذكر أن قوافل مبادرة حماية لدعم قرى اسوان شملت بجانب تنظيم قافلة طبية موسعة للكشف على امراض العيون توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية و1000 بطانية شتاء على الاسر غير القادرة باكثر من 20 قرية من القرى الاشد احتياج و1000 حقيبة وقاية من الاصابة بفيروس كورونا يتم توزعيها على الشرائح الاكثر تضررا من انتشار الفيروس ومنهم عمال النظافة بالاحياء والمدن ومجالس القرى بانحاء محافظة اسوان



















السيدة-فاطمة-العمدة-مع-مراسل-اليوم-السابع-(1)



السيدة-فاطمة-العمدة-مع-مراسل-اليوم-السابع-(2)



السيدة-فاطمة-العمدة-مع-مراسل-اليوم-السابع-(3)



المرأة-الحديدة-فى-الإسماعيلية-تقتحم-مهن-الرجال-وتعمل-بالناء-(1)



المرأة-الحديدة-فى-الإسماعيلية-تقتحم-مهن-الرجال-وتعمل-بالناء-(2)



المرأة-الحديدة-فى-الإسماعيلية-تقتحم-مهن-الرجال-وتعمل-بالناء-(3)



فاطمة-أثناء-العمل-بالبناء-(1)



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فاطمة-وابنتها



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