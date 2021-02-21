لحظة اشتعال محرك طائرة أمريكية بعد إقلاعها وتناثر أجزائه فى الجو..فيديو وصور

كتب محمد شعلان

نجا ركاب طائرة أمريكية على متنها 231 راكبا من كارثة مفزعة كادت تضاف لحوادث الطيران وهي متجهة من "دنفر" عاصمة ولاية كولورادو إلى هونولولو عاصمة ولاية هاواي بالمحيط الهادى، حيث اشتعل محرك الطائرة فجأة بعد إقلاعها بـ 10 دقائق بسبب عطل طارئ اشتعل بسببه أحد محركاتها بالنار، وتناقلت وسائل الاعلام العالمية فيديو للحظة اشتعال محرك الطائرة وتناثر أجزاء منه.

وأظهرت لقطات فيديو صورها أحد ركاب الطائرة، محرك الطائرة "البوينج 777" التابعة لشركة United Airlines الأمريكية وهو يشتعل في الجو في مشهد مفزع، بينما تتناثر أجزاء من محرك الطائرة واحدا بعد الآخر فوق مدن وبلدات كولورادو، وفق ما نقلت العربية نت عن موقع Flight Global المتخصص بأخبار الطيران.



اجزاء من محرك الطائرة



اشتعال محرك الطائرة

وأسرع قائد الطائرة "البوينج 777" في العودة إلى حيث أقلع من مطار دنفر، وقام بهبوط اضطراري في مطارها بعد دقائق من اشتعال أحدى محركات الطائرة، بينما سجلت لقطات الفيديو الدخان وهو ينطلق نفاثا من محرك الطائرة وهي محلقة فوق كولورادو، وظن البعض أنها قد تتحطم في أي لحظة، خصوصا عندما عاين بعضهم سقوط قطع من محركها.



اجزاء من المحرك تسقط على المنازل



صور لاستعال محرك الطائرة

ونشرت شرطة برومفيلد بولاية كولورادو صورا لقطع تطايرت من الطائرة البوينج 777-200 لكن لم ترد تقارير فورية عن أي إصابات على الأرض، وقالت إدارة الطيران الاتحادية إنها ستجري تحقيقا بالاشتراك مع المجلس الوطني لسلامة وسائل النقل.

وأظهرت الصور التي نشرتها إدارة الشرطة تناثر قطع كبيرة من المحرك خارج منزل وعلى أرض عشبية بعد تطايرها من الطائرة شملت غلاف محر، كما أظهر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي سحابة من الدخان الأسود خلفتها الطائرة.

وقالت إدارة شرطة برومفيلد للسكان على تويتر "إذا وجدت أجزاء من محرك الطائرة رجاء لا تلمسها أو تنقلها، المجلس الوطني لسلامة وسائق النقل يريد بقاء كل الأجزاء في مكانها من أجل التحقيق".