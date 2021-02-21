اليوم السابع
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كيف تزيد إنتاج محصول البصل؟.. الزراعة تجيب

الأحد، 21 فبراير 2021 01:00 ص
كيف تزيد إنتاج محصول البصل؟.. الزراعة تجيب محصول البصل
كتب ــ عز النوبى

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 ينشر  "اليوم السابع "، عددا من  الارشادات  والتوصيات الفنية  التي  أصدرتها  وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال  الفترة الحالية  لزيادة  الإنتاج .

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي :

-الارشادات والتوصيات  الفنية حول الممارسات الزراعية  فى  انتاج البصل الفتيل بالوجه القبلى:

- منع الرى فى الزراعات المبكرة والتى وصلت نسبة رقاد العروش فيها  50%   تقريبا

-الاستمرار فى نقاوة الحشائش للزراعات المتأخرة

- اجراء الرش الدورى الوقائى بالمبيدات الموصى بها للزراعات المتأخرة.

- الارشادات والتوصيات  الفنية حول الممارسات الزراعية حول انتاج البصل الفتيل بالوجه البحرى :

-الاستمرار فى نقاوة الحشائش 

- الانتهاء من اضافة الدفعات السمادية اللازمة للمحصول.

- اجراء الرش الدورى الوقائى بالمبيدات الموصى بها.

- استمرار عمليات الرى بانتظام. 

الارشادات والتوصيات  الفنية حول الممارسات الزراعية  حول انتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلى:

- الاستمرار فى الحصاد والتسميط ثم تقطيع العروش والفرز والتدريج والتعبئة.

-الاستمرار فى زراعة حقول انتاج البصيلات كما بالشهر السابق.

- اضافة الدفعة السمادية الثانية بمعدل 30 وحدة ازوت للفدان  أو 100 كجم نترات نشادر بعد 15 يوم من الدفعة السابقة (الأولى

د)  انتاج بذوز البصل ( البصل الروس)

- اجراء الرش الوقائى ضد البياض الزغبى واللطعة الأرجوانية وحشرة التربس وذبابة البصل.

- اجراء التسميد حسب المعدلات.

- اجراء عملية الرى بانتظام على ان يكون على الحامى.

 


محصول البصل

انتاج البصل

الرش الوقائى

المحاصيل الحقلية

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