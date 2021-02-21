وأضاف رئيس الوزراء جيونج، "ستبدأ حملة تطعيم لقاحات "كوفيد-19" العامة في مستشفيات ودور رعاية المسنين باستخدام لقاحات استرازينيكا التي تم إنتاجها في البلاد " ، وناشد الشعب بالمشاركة بصورة إيجابية في حملة التطعيم ، بالإشارة إلى إكمال الحكومة لعملية التأكد من سلامة وفعالية اللقاحات .

وحذر جيونج - وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ - من تحرك سياسي لزراعة المخاوف من تلقي اللقاحات في المجتمع باستخدام عبارات " لقاحات لا فائدة لها " و"رفض التلقيح "، موضحا أنها مخاوف بعيدة عن الواقع، وطلب من جميع الأطراف في المجتمع حشد الجهود لإجراء حملة التطعيم بصورة سلسة.