قال رئيس الوزراء جيونج سيه-جيون، اليوم الأحد، إن عملية التطعيم بلقاح فايزر ستبدأ يوم 27 من الشهر الجاري للكوادر الطبية أولا ، حيث وصلت 117 جرعة من لقاح فايزر إلى البلاد، وذلك في اجتماع تدابير "كوفيد-19" في القيادة المركزية لتدابير الكوارث والسلامة في المجمع الحكومي في سول.
وأضاف رئيس الوزراء جيونج، "ستبدأ حملة تطعيم لقاحات "كوفيد-19" العامة في مستشفيات ودور رعاية المسنين باستخدام لقاحات استرازينيكا التي تم إنتاجها في البلاد " ، وناشد الشعب بالمشاركة بصورة إيجابية في حملة التطعيم ، بالإشارة إلى إكمال الحكومة لعملية التأكد من سلامة وفعالية اللقاحات .
وحذر جيونج - وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ - من تحرك سياسي لزراعة المخاوف من تلقي اللقاحات في المجتمع باستخدام عبارات " لقاحات لا فائدة لها " و"رفض التلقيح "، موضحا أنها مخاوف بعيدة عن الواقع، وطلب من جميع الأطراف في المجتمع حشد الجهود لإجراء حملة التطعيم بصورة سلسة.
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