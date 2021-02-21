اليوم السابع
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قوات الحماية المدنية بقنا تسيطر على حريق فى زراعات قصب السكر

الأحد، 21 فبراير 2021 02:29 م
قوات الحماية المدنية بقنا تسيطر على حريق فى زراعات قصب السكر حريق بزراعات قصب السكر - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب فى زراعات قصب السكر بطريق الشيخ إبراهيم فى مركز الوقف شمال محافظة قنا. 

تلقى اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بنشوب حريق فى 5 قراريط من زراعات قصب السكر بطريق الشيخ إبراهيم فى مركز الوقف شمال محافظة قنا، وتمت السيطرة على الحريق. 

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية في قنا برئاسة العقيد هانى الإتربي مدير الحماية المدنية، والدفع بسيارات إطفاء وتمكنت من السيطرة على حريق فى 5 قراريط قصب بمركز الوقف دون خسائر بشرية. 

وفى نفس السياق كانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب فى مزرعة دواجن بأبومناع شرق التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بنشوب حريق فى مزرعة دواجن. وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وتبين من الفحص فور انتقال قوات من الحماية المدنية برئاسة العقيد هانى الإتربي، والدفع بـ 3 سيارات إطفاء وانتقال النقيب جمال الشافعي، أن الحريق أسفر عن تلف بعض الأعلاف والمخلفات وتمت السيطرة عليه دون خسائر بشرية. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

 

 

 

 

 

 


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