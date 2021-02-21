قطع الكهرباء عن لوحة توزيع طلخا لمدة يومين لتطويرها

الدقهلية شريف الديب

أعلن مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، أنه سوف يتم فصل الكهرباء عن لوحة توزيع طلخا القديمة بفريدة حسان من التاسعة صباحا وحتى انتهاء العمل، ومقرر أن يكون الفصل على يومين الاثنين والثلاثاء.

وذلك للتوصيل على لوحة توزيع طلخا القديمة بعد أن تم تطويرها بشكل كامل وجوهرى مدنيا وكهربيا، وإحلال وتجديد بجميع المشتملات والخلايا فى سابقة فريدة من نوعها بمدينة طلخا وتطوير فى الكهرباء لسنوات عديدة قادمة.

مناطق الفصل هي: حوض الحرم ومنطقة الكاكولا وطريق النوادى والتجديف وتقسيم بهاء بالكامل وشارع فريدة حسان وصلاح سالم ومناطق السوق التحتانى والتعبئة والكفان وطريق المستشفى حتى الشهر العقارى وحى البلتاجى وقنطرة طلخا وشارع سويت وفرنش بيكر ومكسيم مرورا بطريق شربين حتى الدلتا.