قطار المحاكمات.. جلسة رانيا يوسف ومرافعة دفاع متهمى "داعش عين شمس"

كتب إيهاب المهندس

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الأحد نظر العديد من القضايا الهامة، ولعل أبرزها محاكمة رانيا يوسف بسبب تصريحات "المؤخرة"، الحكم على عصابة النصب على المواطنين باسم مؤسسة مجدى يعقوب، محاكمة 8 متهمين بخلية داعش حلوان، ومحاكمة المتهمين بخلية داعش عين شمس.

محاكمة رانيا يوسف بسبب تصريحات "المؤخرة"

تنظر جنح قصر النيل، نظر أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف، لارتكابها جريمة الفعل العلنى الفاضح والإفساد وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة.

وكان قد تقدم المحامى أشرف ناجى ببلاغ ضد رانيا يوسف، مشيرا فى دعواه إلى أنه فى إحدى اللقاءات التليفزيونية ظهرت المبلغ ضدها فى حوار تليفزيونى مع المذيع نزار الفارس، فى برنامج مع الفارس والذى أذيع على إحدى الفضائيات، وتحدثت عن بروز مؤخرتها.

عصابة النصب على المواطنين باسم مؤسسة مجدى يعقوب

تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدى الشنوفى، بحكمها على تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين وجمع تبرعات لمؤسسة مجدى يعقوب للقلب، وتزوير إيصالات استلام للتبرعات باسم المؤسسة.

محاكمة 8 متهمين بخلية داعش حلوان

تنظر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.

محاكمة 9 متهمين بخلية داعش عين شمس

تستمع الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، اليوم الأحد، لمرافعة الدفاع فى محاكمة 9 متهمين، لاتهامهم بالانضمام وتأسيس خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابى بمنطقة عين شمس، والمعروفة بخلية داعش عين شمس.