قارئة بالقليوبية تستغيث لتوفير جهاز أكسجين محمول لزوجها.. والمحافظ يرد

كتبت: شيماء حمدى- القليوبية - إبراهيم سالم

أرسلت القارئة الهام رياض من القليوبية، مناشدة عبر خدمة" صحافة المواطن باليوم السابع"، لتوفير جهاز أكسجين محمول لزوجها، قائلة: "زوجي عنده 32 سنة وعنده ثلاثة أولاد ومصاب بتليف رئوى أدى إلى توقف الفصين ونقص الأكسجين في الدم ومحتاج أكسجين يقدر يتحرك به".

ومن ناحيته أحال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الشكوى إلى الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، لسرعة فحص حالة الزوج، إلى جانب التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى لفحص الحالة الاجتماعية التى تعيشها الأسرة وسرعة تقديم اللازم لهم فى أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه تم التشديد على سرعة التواصل مع الحالة وفحصها والإيفاد بما تم.

تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا "التي أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".