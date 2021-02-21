اليوم السابع
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قائد الجيش اللبنانى: تلقى لقاح كورونا هو السبيل لدرء خطر الوباء

الأحد، 21 فبراير 2021 09:19 م
قائد الجيش اللبنانى: تلقى لقاح كورونا هو السبيل لدرء خطر الوباء قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون
أ ش أ

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أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، أن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، هو السبيل الوحيد لدرء خطر الوباء عن المجتمع اللبناني والجيش والبلد برمته.
جاء ذلك في تصريح أدلى به قائد الجيش اللبناني في إطار حملة توعية أطلقتها المؤسسة العسكرية لحث المواطنين اللبنانيين على تلقي اللقاح حماية لهم في مواجهة فيروس كورونا.
وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني أن اللقاحات تمثل حاجة ماسة في معركة مواجهة وباء كورونا، مشيرة إلى أن المواطن اللبناني يتحمل مسئولية تجاه الأمن الصحي للمجتمع تضاهي مسئولية حماية البلاد من أي خطر.
وأشارت إلى أن تلقي اللقاح يعد ضرورة في ظل غياب أي أدوية معالجة لفيروس كورونا معتمدة عالميا، وأن نتائج اللقاح لا تقتصر على حماية متلقيه من الآثار الخطيرة للوباء فحسب، وإنما توفر الحماية لعائلته والمحيطين به، قائلة "لن نستطيع الانتصار على الوباء واستعادة الحياة الطبيعية إلا باللقاح مع الالتزام بالتدابير الوقائية".. داعية إلى عدم الأخذ بالشائعات والأخبار غير الموثوقة والمضللة التي تؤدي إلى نشر الخوف من اللقاح.


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كورونا فى لبنان

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