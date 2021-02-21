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فيس بوك يحذف الصفحة الرئيسية لجيش ميانمار

الأحد، 21 فبراير 2021 07:38 ص
فيس بوك يحذف الصفحة الرئيسية لجيش ميانمار الوضع فى ميانمار
كتب: أحمد علوى

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قال فيس بوك إنه حذف اليوم الأحد الصفحة الرئيسية لجيش ميانمار بموجب معاييره التي تحظر التحريض على العنف وذلك بعد يوم من مقتل متظاهرين اثنين عندما فتحت الشرطة النار على مظاهرة ضد انقلاب الأول من فبراير.

وقال ممثل لفيسبوك في بيان "تماشياً مع سياساتنا العالمية ، حذفنا صفحة فريق معلومات تاتمادا من فيسبوك بسبب الخرق المتكرر لمعايير أوساطنا التي تحظر التحريض على العنف ..".

ويشتهر جيش ميانمار باسم تاتمادا . ولم تعد صفحته متاحة اليوم الأحد.

ولم يرد المتحدث العسكري على اتصال هاتفي من رويترز للحصول على تعليق.

وقال موظفون في أجهزة الطوارئ إن اثنين قتلا في مدينة ماندالاي ثاني كبرى مدن ميانمار يوم السبت عندما أطلقت الشرطة والجنود النار لتفريق احتجاجات على الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير  وذلك في أكثر الأيام دموية خلال أكثر من أسبوعين من المظاهرات.

 


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