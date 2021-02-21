اليوم السابع
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فنزويلا تقدم الغاز للمكسيك بعد انخفاض إمدادات أمريكا بسبب العاصفة الثلجية

الأحد، 21 فبراير 2021 10:59 ص
فنزويلا تقدم الغاز للمكسيك بعد انخفاض إمدادات أمريكا بسبب العاصفة الثلجية رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو
فاطمة شوقى

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اقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO)، تزويد المكسيك بالغاز بسبب النقص في تكساس، عقب العاصفة الثلجية التي تضرب الولايات المتحدة، حسبما قالت قناة "تيلى سور" الفنزويلية.

وأشارت القناة إلى أنه على الرغم من أزمة الوقود في البلاد، ذكر مادورو أن شركة Petróleos de Venezuela المملوكة للدولة (PDVSA) يمكن أن تكون موردًا آمنًا للغاز للمكسيك.

وقال الرئيس الفنزويلي خلال عرض الميزان الإداري للجنته الرئاسية: "يجب أن نقترح أن نكون موردي غاز آمنين للمكسيك من أجل كفاءة الطاقة فيها".

وذكر مادورو أنه ينبغي التحدث إلى شركة النفط الوطنية المكسيكية etróleos Mexicanos (Pemex لمناقشة "تحالف استراتيجي" في نهاية المطاف للتعويض عن نقص الهيدروكربونات.

وأضاف: "لقد رأيت قضية إمدادات الغاز برمتها والجهود التي يبذلها الرئيس لوبيز أوبرادور لحلها ، والتي تفاقمت الآن بسبب تساقط الثلوج في ولاية تكساس وترك تكساس والأراضي المكسيكية في وضع صعب".

 


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