فرنسا: عنف قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين فى ميانمار "غير مقبول"

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أن عنف قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين فى ميانمار غير مقبول، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق استنكر المفوض السامى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أعمال العنف الأخيرة بحق المتظاهرين المحتجين على الانقلاب العسكرى فى ميانمار.

وأدان بوريل - فى تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - بشدة ممارسة العنف ضد المحتجين السلميين على أيدى العسكريين، مطالبا الجيش وجميع الأجهزة الأمنية فى ميانمار بالتوقف فورا عن ممارسة العنف ضد المدنيين.