فرحة قريتى الحجازية وأبو عامر بالشرقية بـ"حياة كريمة".. والأهالى: نأمل فى حياة جديدة

الشرقية - إيمان مهنى

فرحة يعيشها أهالي قريتي الحجازية ومنشأة أبو عامر بمركز الحسينية محافظة الشرقية، والذين عانوا لعقود من نقص شديد في الخدمات.

ففور دخولك للقرية كأنك عبرت بوابة الزمن لعقود ماضية، فأعمدة الإنارة متهالكة والشوارع مظلمة، والطرق ترابية، سيارات الكسح لرفع الصرف الصحي من المنازل وأخري لبيع مياه الشرب.

ويقول محمد أبو ندا، سكرتير مدرسة ثانوي إننا نشكر الدولة والرئيس السيسي علي مبادرة حياة كريمة التي ستعيد الحياة لقرية التي عانت لسنوات من نقص الخدمات، فقريتي الحجازية ومنشأة أبو عامر متداخلين في المساحة وبهما أكثر من 20 ألف نسمة محرومين من كافة الخدمات فلا يوجد سوي المدارس فقط.

وأوضح لـ " اليوم السابع "، أن أعمدة الإنارة العمومية منذ عام 1981 لم تتغير مما يجعلها شديدة الخطورة على المواطنين إلي جانب ظلمة الشوارع، مضيفا أن أبرز مشكلتنا الصرف الصحي وفنحن نقوم بالكسح أسبوعيا مما يعد تكلفة باهظة، كذلك مياه الشرب غير متوفر مما يضطرنا الاستعانه بمياه الجراكن وهي غير صحية، ورصف طريق منشأة ابوعامر سماكين الغرب.

ويكمل محمد عبد الحميد بيومي، مدير مدرسة، أن المستشفي التكاملي صرح طبي إنشاء منذ عقود لم يتم استغلاله ولا يوجد خدمة صحية فاقرب مستشفي الحسينية تبعد مسافة طويلة، فضلا عن حرمننا من ملاعب رياضيه ومركز شباب، حيث انشاء المركز بدون ملعب واغلق بقرار مديرية الشباب لعدم مطابقته للمواصفات.

من جانبه قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أنه تم إختيار 41 قرية بمركز الحسينية 741 تابع ، وتم تشكيل لجان عمل بالتنسيق مع ممثلين عن الجيش الثاني الميداني لإجراء المعاينات وإعداد المقايسات اللازمة للبدء فورا في أعمال التطوير بالقري من خلال إقامة بنية تحتية جديدة وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي وإقامة مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وكباري وتوصيل غاز طبيعي للنهوض بمستوي معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، مضيفا أن القرية مدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة ، و التي سيتم خلال رفع كافة الخدمات التي ستحتاجها، من صرف صحي وإحلال و تجديد الأعمدة إنارة الشوارع و رصف الطرق و الشوارع الداخلية بالانترلوك و رفع كفاءة المنازل و توفير ملاعب رياضيه.