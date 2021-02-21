اليوم السابع
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الأحد، 21 فبراير 2021 03:43 م
خالد صلاح
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فرار أكثر من 5 آلاف من منازلهم مع هبوب عاصفة على جنوب الفلبين

الأحد، 21 فبراير 2021 03:23 م
فرار أكثر من 5 آلاف من منازلهم مع هبوب عاصفة على جنوب الفلبين عاصفة ثلجية - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وكالة التصدي للكوارث في الفلبين اليوم الأحد إن أكثر من خمسة آلاف شخص فروا إلى ملاجئ مؤقتة في جنوب البلاد بعدما تسببت العاصفة المدارية دوجوان في هطول أمطار غزيرة غمرت مياهها عشرات القرى.

وأفاد التقرير الأولي للوكالة بأن منطقتين تضررتا، إحداهما هي كاراجا التي تشتهر بأنها مركز تعدين النيكل في الفلبين. وألحقت السيول أضرارا ببعض المنازل والجسور في مقاطعة سوريجاو ديل سور.

وتسبب الطقس السيء أيضا في إلغاء ما لا يقل عن 36 رحلة جوية داخلية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية إن من المتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على كاراجا وعدد من المقاطعات الأخرى صباح يوم غد الاثنين حيث يُتوقع أن تصل العاصفة دوجوان إلى اليابسة عند منطقة جزر ديناجات-سامار الشرقية-ليتي.

وبلغت أقصى سرعة للرياح داخل العاصفة دوجوان 65 كيلومترا في الساعة وهي أول عاصفة تجتاح الفلبين هذا العام.

ويتعرض أرخبيل الجزر الفلبينية الواقع في جنوب شرق آسيا إلى نحو 20 عاصفة مدارية سنويا.

 


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