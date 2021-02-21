غداً.. نيفين القباج تفتتح وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تزور نيفين القباج، وزير التضامن الإجتماعي، محافظة بورسعيد، غد الأحد، وذلك لافتتاح وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة بورسعيد، وتفقد عدد من المساكن التى تم رفع كفاءتها.

ومن المقرر أن يستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزيرة التضامن بمكتبه الساعه 11 صباحاً، علي أن يتم عقد إجتماعاً مع الجمعيات الأهلية بديوان عام المحافظة.

كما ستتفقد الوزيرة، مساكن الأمل ومركز العزيمة في مدينة بورفؤاد، مساكن فاطمة الزهراء ومساكن اللبانة، بالإضافة لزيارة جامعة بورسعيد لإفتتاح وحدة التضامن الاجتماعي.