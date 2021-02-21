عمدة مرسيليا يطلق اسم ناشط قتل على يد عضو باليمين المتطرف منذ 26 عام

فى ذكرى وفاة إبراهيم علي اليوم الاحد، والذي قُتل على يد جامع ملصقات من الجبهة الوطنية الفرنسية في 21 فبراير 1995، افتتح عمدة مرسيليا ينوا بايان رسميًا شارعا سمي على اسم مغني الراب الشاب الذي توفي عن عمر يناهز 17 عامًا "إبراهيم على"، برصاصة في الظهر.

وأصبح الشارع يحمل اسم Avenue Ibrahim-Ali بدلا من Avenue des Aygalades .

ويشار، إلى أنها نهاية معركة تبلغ من العمر 26 عامًا من أجل المقربين من هذا المراهق.

ووفقاً لصحيفة 20 مينوت الفرنسية، "اليوم ، مدينة مرسيليا تنصف بتكريم أحد أبنائها"، حيث أطلق عمدة مرسيليا الاشتراكي ، في ختام احتفال تميز بعاطفة جماعية غامرة جمعت مئات الأشخاص قراره بإطلاق اسمن الناشط على الشارع الفرنسى.

ويصادف 21 فبراير2021 نهاية الصمت، حيث تعيد مرسيليا الاتصال بتاريخها من خلال كتابة اسم إبراهيم علي بأحرف كبيرة على الطريق الذي يعبر جزءًا من المناطق الشمالية، وهي مناطق تم تجاهلها لفترة طويلة. "

وتم الكشف عن اللوحة الأولى الموضوعة في شارع ديه أيجالاديس السابق اليوم، وتوجد اللوحة بجوار اللوحة الوحيدة المعروضة حتى الآن: "هنا مات إبراهيم على عن عمر يناهز 17 عامًا".