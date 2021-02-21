عقيلة صالح: عقد جلسة البرلمان فى سرت لمنح الحكومة الثقة بعد تشكيلها

كتب أحمد عرفة

قال رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، إنه على الحكومة الليبية المؤقتة العمل من سرت لتفادى المجموعات المسلحة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف رئيس مجلس النواب الليبى، أن العاصمة طرابلس غير آمنة للأسف بسبب وجود الميليشيات فيها، متابعا: طالبت رئيس المجلس الرئاسي الليبى محمد المنفي ورئيس الوزراء الليبى عبد الحميد الدبيبة بسرعة إخراج المرتزقة.

وتابع رئيس مجلس النواب الليبى،: نستنكر الاعتداء على وزير الداخلية وهذا يعني أن الحكومة لا تسيطر على طرابلس، موضحا أن محاولة اغتيال وزير الداخلية فتحى باشاغا تؤكد أن الوفاق لا تسيطر على العاصمة طرابلس، وأن الميليشيات تسيطر على طرابلس.

وقال عقيلة صالح، إن الوقت المناسب لدراسة الاتفاقيات السابقة يكون بوجود سلطة دائمة وموافقة تشريعية، موضحا أن عقد جلسة البرلمان في سرت لمنح الحكومة الثقة بعد تشكيلها.

وتابع رئيس مجلس النواب الليبى، أنه لرئيس مجلس النواب صلاحية الدعوة لعقد جلسة منح الثقة للحكومة، مستطردا: طالبت بعقد جلسة منح الثقة في سرت وسيتم ذلك بعد تشكيل الحكومة الليبية.

وقال عقيلة صالح، إن تغيير اللائحة الداخلية يتم فقط في المقر الرئيسي لمجلس النواب ووفق الدستور، موضحا أن قرارات مجلس النواب تتخذ في مقره الرسمي وليس في مكان آخر.