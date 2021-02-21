اليوم السابع
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عقار آيل للسقوط يهدد حياة المواطنين فى الإسكندرية.. فيديو

الأحد، 21 فبراير 2021 06:03 م
عقار آيل للسقوط يهدد حياة المواطنين فى الإسكندرية.. فيديو المنزل
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهدت منطقة الفلكى بالإسكندرية عقار يهدد حياه المواطنين لوجود شروخ فى الأساسات والأعمدة والحوائط ويستغيث المواطنون بالأجهزة التنفيذية لتنفيذ قرار الإزالة حتى سطح الأرض قبل انهيار المنزل .

وتقول الدكتورة غادة على، أحد المتضررين من العقار، إن العقار صدر له قرار إزالة بعد تقرير اللجنة الفنية من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية أن العقار تم بناءه ليس على أسس هندسية وتم بناء 16 دور إلى أن قررت اللجنة الهندسية بأنه يشكل خاطر داهم.

وأضافت أن بعد إزالة الادوار سبب فى ميل كبير فى العقار وزيادة الشروخ فى الأعمدة بالإضافة إلى تأثيره على العقارات المجاورة، وتطالب بضرورة التدخل السريع قبل انهيار العقار ووضعه ضمن خطة إزالة العقارات التى تهدد حياه المواطنين الآيلة للسقوط.

 

 


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