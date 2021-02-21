ظريف: إنهاء عمليات التفتيش المفاجئ لوكالة الطاقة الذرية لا ينتهك الاتفاق النووى

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأحد، إن قرار طهران إنهاء عمليات التفتيش المفاجئ التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من 23 فبراير لا يعني التخلي عن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لكن يتعين على واشنطن رفع العقوبات عن طهران لإنقاذ الاتفاق.
وانتقد ظريف في مقابلة أجراها معه التليفزيون الإيراني إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قائلا "في واقع الأمر هم يتبعون نفس سياسة الضغوط القصوى" التي انتهجها سلفه دونالد ترامب.
وأضاف "يمكن العدول عن جميع الخطوات التي اتخذناها (خارج نطاق الاتفاق النووي)... يجب على الولايات المتحدة العودة للاتفاق ورفع كل العقوبات... الولايات المتحدة تدمن فرض العقوبات لكن عليهم أن يعلموا أن إيران لن ترضخ للضغوط".
وكان قد قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، إن إيران "ستتراجع على الفور" عن الإجراءات المتعلقة ببرنامجها النووي عند رفع العقوبات الأمريكية، في تأكيد لموقف طهران من عرض واشنطن إحياء المحادثات، وقالت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن أمس الخميس إنها مستعدة لإحياء اتفاق 2015 بين إيران والقوى العالمية، الذى تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب فى 2018 وأعاد فرض العقوبات على طهران.
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