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طقس اليوم شديد البرودة ليلا وأمطار بالسواحل والصغرى بالقاهرة 9 درجات

الأحد، 21 فبراير 2021 08:00 ص
طقس اليوم شديد البرودة ليلا وأمطار بالسواحل والصغرى بالقاهرة 9 درجات طقس بارد
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد .
 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ونشاط رياح على جنوب سيناء .
 
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد  .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة.

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