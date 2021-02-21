اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 فبراير 2021 02:47 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

طبيب روسى يحذر من تأثير ارتداء الكمامة على الأسنان

الأحد، 21 فبراير 2021 02:41 م
طبيب روسى يحذر من تأثير ارتداء الكمامة على الأسنان كمامة ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر طبيب الأسنان الروسي جينادي شارجورودسكي من تأثير ارتداء الأقنعة الطبية على صحة الأسنان واللثة، وقال شارجورودسكي - في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إن "تغطية الفم والأنف لفترات طويلة يحد من تدفق الرطوبة ويمكن أن يسبب جفاف الفم، مما يساهم في تسوس الأسنان وأمراض اللثة".


وأضاف "من الضروري ارتداء القناع، ولكن من الضروري أخذ فترات راحة بطريقة ما حتى تخرج كل هذه الكائنات الدقيقة المرضية من تجويف الفم".. مشيرا إلى أن نتيجة ارتداء الأقنعة يمكن أن تكون أيضا رائحة الفم الكريهة، داعيا لغسل الأسنان والفم بالماء عدة مرات في اليوم خلال فترة الجائحة.
 


صحه الاسنان

طبيب روسى

جفاف الفم

الكمامه

تاثير الكمامه على الفم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طبيب روسى يحذر من مشاكل فى السمع والبصر نتيجة الإصابة بكورونا

الخميس، 04 فبراير 2021 12:27 م

طبيبة روسية تحذر من مخاطر الإصابة بكورونا عن طريق هدايا رأس السنة

الخميس، 24 ديسمبر 2020 08:34 ص

طبيب روسى: تعاطى الكحول والمخدرات والتبغ يزيد من خطر الإصابة بكورونا

الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 04:15 م

طبيب روسى: سلالة كورونا الجديدة توجد فى بريطانيا منذ سبتمبر وانتقلت خارج الحدود

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 10:54 ص

طبيبة روسية تحدد الفئات المستثناه من تطعيم كورونا

السبت، 05 ديسمبر 2020 11:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة