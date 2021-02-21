ضبط هولندية الجنسية بحوزتها كوكايين وأقراص مخدرة بمطار الغردقة الدولى

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت جمارك مطار الغردقة الدولي، بالتنسيق مع مباحث المطار، اليوم الأحد، من ضبط هولندية الجنسية مقيمة بمنتجع في الغردقة، وبحوزتها لفافة صغيرة يشتبه فى كونها لمخدر الكوكايين، ولفافة كبيرة لمسحوق أبيض اللون يشتبه فى كونه مادة مخدرة بالإضافة إلى كمية كبيرة من الأقراص والكبسولات المخدرة.

تفاصيل الواقعة بدأت عند إنهاء الإجراءات الجمركية بصالة الوصول الدولى للركاب القادمين من مطار أمستردام الهولندي، عندما اشتبه عمر قرشى البارودي، مأمور الجمرك، فى راكبة هولندية الجنسية، نظرا لحالة الارتباك التى كانت عليها الراكبة.

وبتمرير حقائب الراكبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة على أبو الحسن، مأمور الفحص، وبإشراف رامى محمود مروان، رئيس قسم الفحص بالأشعة، تبين وجود أجسام معتمة، وبالعرض على جابر محمد موسى، مدير الحركة بجمرك مطار الغردقة الدولى، قرر تكليف عادل قرنى أحمد، مأمور جمرك المطار، بتفتيش حقائب الراكبة، حيث عثر على 2 لفافة بيضاء اللون يشتبه أن يكون مادة مخدرة "كوكايين"، بالإضافة إلى كمية كبيرة من مسحوق أبيض اللون وكمية كبيرة من الأقراص والكبسولات المخدرة، بعد فحصها على جهاز فحص المخدرات.

تم تشكيل لجنة جمركية من محمود صبرى أبو المجد، وهيثم خلف الله، مأمورى الجمرك، لجرد المضبوطات، بإشراف هانى عبدالحافظ، رئيس قسم الأمن الجمركى بمطار الغردقة الدولي، واعترفت الراكبة بحيازتها للمضبوطات، وجار استكمال الإجراءات القانونية.