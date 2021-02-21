ضبط تمثالين يشتبه فى آثريتهما بمنزل كفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

تمكنت مباحث سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ من ضبط تمثالين يُشتبه في أثريتهما، داخل منزل، بقرية إصلاح شالما، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

تلقى اللواء خالد العزب،مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ، يفيد قيام "ع.إ" مقيم بإحدى قرى مركز سيدي سالم، بأعمال حفر داخل منزله المكون من طابقين.

على الفور، انتقل المقدم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث سيدي سالم، إلى محل الواقعة، وتبين وجود أعمال حفر بالطابق الأرضي داخل المنزل بمساحة 3 أمتار في 3 أمتار بعمق 15 مترًا تقريبًا.

وضبط رجال المباحث، داخل المنزل "ر.ع" 55 سنة، عامل، مقيم مركز سيدي سالم، "م.ع" 27 سنة، سائق، ومقيم مركز قلين، "م.م" 41 سنة، سائق، ومقيم مركز ملوي، و"م.م" 24 سنة، طالب جامعي، ومقيم مركز مطوبس.

وتمكن رجال المباحث من ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر، عبارة عن موتور كهرباء لرفع المياه، مولد كهربائي، 4 فؤوس وكواريك، خرطوم شفط مياه، بكرة حبل.

كما عُثر بالطابق العلوي، على تمثالين، أحدهما طوله 50 سم، وآخر على شكل مفتاح الحياة الفرعوني، يُشتبه في أثريتهما، وتم التحفظ على المضبوطات، وتعيين الحراسة الأمنية اللازمة على المكان.

وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم، وأخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، والجهات المختصة،وتم اخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بإشراف المستشار أشرف ربيع،المحام العام الأول لنيابات كفر الشيخ.