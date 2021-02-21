ضبط إرهابى بعملية أمنية فى الأنبار بالعراق

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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بأنه تم إلقاء القبض على إرهابي بعملية أمنية في الأنبار.

وقال المصدر - في تصريح لقناة السومرية نيوز الإخبارية - "إنه وردت معلومات استخبارية دقيقة بتواجد أحد الإرهابين متخفياً يعمل في أحد المعامل لصناعة الأسمنت في الكرمة، وعلى الفور خرجت قوة من فرقة استخبارات 2 وفرقة استخبارات 40 وبتعاون مع استخبارات مكافحة الإرهاب الفلوجة وبإشراف مباشر من شعبة استخبارات 1".

وأضاف أنه بعد البحث، تم إلقاء القبض على المتهم وفق المادة 4 إرهاب وتم تسليمه إلى جهة المختصة.