ضبط إرهابى بعملية أمنية فى الأنبار بالعراق

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بأنه تم إلقاء القبض على إرهابي بعملية أمنية في الأنبار.
وقال المصدر - في تصريح لقناة السومرية نيوز الإخبارية - "إنه وردت معلومات استخبارية دقيقة بتواجد أحد الإرهابين متخفياً يعمل في أحد المعامل لصناعة الأسمنت في الكرمة، وعلى الفور خرجت قوة من فرقة استخبارات 2 وفرقة استخبارات 40 وبتعاون مع استخبارات مكافحة الإرهاب الفلوجة وبإشراف مباشر من شعبة استخبارات 1".
وأضاف أنه بعد البحث، تم إلقاء القبض على المتهم وفق المادة 4 إرهاب وتم تسليمه إلى جهة المختصة.
ضبط إرهابى بعملية أمنية فى الأنبار بالعراقالأحد، 21 فبراير 2021 04:38 م
القوات العراقية - أرشيفية
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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بأنه تم إلقاء القبض على إرهابي بعملية أمنية في الأنبار.
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