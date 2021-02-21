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صنداى تايمز: الأمير وليام "حزين ومصدوم" من سلوك أخيه تجاه الملكة اليزابيث

الأحد، 21 فبراير 2021 02:08 م
صنداى تايمز: الأمير وليام "حزين ومصدوم" من سلوك أخيه تجاه الملكة اليزابيث الأمير وليام والأمير هارى
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية، إن دوق كامبريدج، الأمير وليام "حزين ومصدوم حقًا" من سلوك أخيه، الأمير هارى تجاه الملكة بسبب انفصال دوق ودوقة ساسكس عن الحياة الملكية بشكل كامل.

وأوضحت الصحيفة، أن الخلاف ينذر بأن يصبح أخطر شقاق بين شقيقين ملكيين منذ أن اعتلى جورج السادس العرش عام 1936 بتنازل أخيه الأكبر إدوارد الثامن عن العرش. وقالت مصادر مقربة من الأمير وليام إنه يعتقد أن هارى وميجان كانا "يهينان ولا يحترمان" الملكة، وأنه "منزعج للغاية مما حدث".

ووصف مصدر مقرب من الملك، رد عائلة ساسكس على إعلان قصر باكنجهام بضرورة تخلى الزوجين عن واجباتهما الملكية بأنه "عدوانى ومهين للملكة".

وأوضحت من جانبها، صحيفة "ميل أون صنداى"، أن الأمير تشارلز قام أمس برحلة ذهابًا وإيابًا لمسافة 200 ميل لزيارته والده الأمير فيليب، زُعم أيضًا أن مضيفة برنامج الدردشة المليارديرة أوبرا وينفرى قضت يومين مع الأمير هارى وميجان الأسبوع الماضى لتصوير مقابلة يومى الأربعاء والخميس الماضى فى ذروة الخلاف.

وسافرت أوبرا، إلى كاليفورنيا على متن طائرتها الخاصة التى تبلغ تكلفتها 50 مليون جنيه إسترلينى وكانت مع الزوجين قبل إصدار بيانهما يوم الجمعة. زعمت المصادر لصحيفة "ذا صن" أن أوبرا أخذت "نظرة ثاقبة حقيقية" حول الخلاف مع العائلة المالكة ويعتقد أن مقابلتها التى ستذاع فى 7 مارس ستحتوى على “أبرز التفاصيل".

وقالت الصحيفة، أن وليام، 38 عامًا، يكافح لقبول مفهوم انفصال أخيه وزوجته ويشعر الآن أن هناك ضغطًا إضافيًا عليه حيث أدار هارى ظهره للمملكة المتحدة.


الأمير وليام

الأمير هارى

ميجان ماركل

الملكة اليزابيث

انفصال دوق ودوقة ساسكس

العائلة المالكة البريطانية

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