صحة القاهرة: حملات على المدارس لمتابعة تطبيق إجراءات الوقاية قبل بدء الدراسة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقاهرة عن قيام إدارة الصحة المدرسية بالمديرية برئاسة الدكتورة زينب علي مدير الإدارة، بتنسيق العمل الاشرافي المشترك بين الصحة والتعليم للتأكد من سلامة المنظومة التعليمية، بتكثيف المرور علي المدارس للإشراف على تطبيق تعليمات وزارة الصحة وتفعيل جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية بالمدارس، والتأكد من سلامة البيئة الخارجية من الباعة الجائلين وعدم تواجد أي تراكم لأي قمامة أو أي خطورة علي الطلاب في محيط المدرسة.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادا لعودة الدراسة النظامية بالمدارس، وتم المرور بالتنسيق مع المحليات ورئاسات الاحياء.

قالت مديرة الإدارة، إنه تم المرور علي العيادات داخل المدارس والتأكد من دولاب الطوارئ وتوافر مستلزمات مكافحة العدوي، موضحة انه تم التأكد من توافر مستلزمات تطهير الأسطح المشتركة من كلور 5% ومحول 70% وتوافر الماء والصابون وسلامة ونظافة دورات المياه، ومنع طابور الصباح، مع غلق المقصف ومنع مبردات مياه الشرب وتفقد مطابقة غرف العزل بالمواصفات الصحية لمنع انتشار العدوي أن وجدت.

من جانبها، قالت الدكتورة ايمان هارون وكيل المديرية للوقائى، إنه يتم عمل زيارات اشرافية للمرور علي جميع المدارس بمختلف الأنظمة وكذلك مدارس التمريض بالمستشفيات العامة للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وتوفير جو صحي أمن لأداء امتحانات نهاية الترم الأول، مع زيارة عيادة التأمين الصحي التابع لها مدارس المنطقة وتنسيق العمل للتأكد من توزيع الزائرات الصحيات على أكبر عدد من المدارس.

وذكرت وكيل المديرية، انه يتم التأكد من وجود اللجان الصحية الداخلية يترأسها مدير المدرسة ويكلف معه منسق صحي وزائرة صحية إن وجدت للتعامل في كل ما يخص الطلبة صحياً، موضحة انه تم تفعيل جميع البلاغات اليومية عن الأمراض المعدية وإصابات فيروس كوفيد 19 بين الطلبة أو المدرسين أو العاملين وترسل مجمعة أسبوعياً كما هو معتاد.

وقال الدكتور محمد شوقي رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، ان المديرية تعمل علي تقديم كافة خدمات العلاج ومتابعة مكافحة العدوي وتطبيق الاجراءات الاحترازية بكافة المستشفيات والمدارس علي اعلي مستوي، في اطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.