اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 فبراير 2021 10:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شعبة الخضروات والفاكهة: استقرار الأسعار وكيلو الطماطم بـ1.5 جنيه

الأحد، 21 فبراير 2021 10:02 ص
شعبة الخضروات والفاكهة: استقرار الأسعار وكيلو الطماطم بـ1.5 جنيه الخضروات
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الخضروات تشهد استقرارا اليوم الأحد 21-2-2021 وسجلت البطاطس أسعارا تتراوح بين 1-2.5 جنيه للكيلو، والطماطم بين الطماطم 1-1.5 جنيه للكيلو، كما استقرت أسعار الخيار البلدى ليتراوح بين 1.5- 2 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيه، وذلك وفقا للأسعار بسوق الجملة. 
 
َفيما يخص أسعار البصل الأحمر فسجل 3 - 5.5 جنيه للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيه للكيلو، وتراوح سعر كيلو الباذنجان رومي بين 1 - 2 جنيه، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1- 2 جنيه للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 1-2 جنيه للكيلو. 
 
 
وتراوحت أسعار الكوسة  بين 1.5-4.5 جنيه للكيلو، والبسلة سجلت 3-5 جنيهات للكيلو،  والجزر بين 3 - 5 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية 2-4 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو .  

اسعار الخضروات

سوق العبور

سعر الخضار

سعر الطماطم

سعر البطاطس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة