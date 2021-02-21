شريك بـ"يونيتيد ترانس" يتهم رئيس مجلس الإدارة بالتزوير في بلاغ للنائب العام

كتب محمد أبو عوض

تقدم يحيى بشرى غبريال قسطور، عضو مجلس إدارة، والمساهم بالشركة المصرية المتحدة لنقل الركاب "يونيتيد ترانس.. ش.م.م"، ببلاغ للنائب العام ضد غبريال بشري غبريال قسطور بشخصه وبصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية المتحدة لنقل الركاب "يونيتيد ترانس.. ش.م.م"، و يونان ثابت قلدس، بصفته مراقب حسابات الشركة المصرية المتحدة لنقل الركاب، لاتهامهما بتزوير توقيعه خلال الجمعية العمومية للشركة.

وأوضح البلاغ أنه تم إنشاء شركة مساهمة مصرية باسم الشركة المصرية المتحدة لنقل الركاب "يونيتيد ترانس.. ش.م.م"، بين المدعى والمدعى عليه الأول، وقيدت بالسجل التجارى بتاريخ 14 فبراير 2001، تحت رقم 6554 استثمار أسيوط، ومركزها الرئيسى بمدينة المنيا الجديدة، ونظراً لوجود منازعات قضائية بين الشاكى والشركة التي يمثلها المشكو في حقه الأول، قام وكيل الشاكى باستخراج نسخة من السجل التجارى للشركة المصرية المتحدة لنقل الركاب " يونيتيد ترانس.. ش.م.م".

وأضاف البلاغ أن الشاكى فوجئ بانعقاد جمعية عامة عادية، وتم اعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمعرفة المشكو في حقه الثانى ولم يبلغ بها الشاكى كمساهم وكعضو مجلس إدارة، وتم اعتماد هذه الجمعية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على الرغم من أنطوائها على تزوير رسمي في محضرها، وكشف الحضور الخاص بها لعدم حضور الشاكى أو دعوته للحضور، ومن ثم اصطناع توقيع منسوب صدوره للشاكى، كما طالب الشاكى بفتح تحقيق عاجل بالواقعة واتخاذ اللازم قانوناً.