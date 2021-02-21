وذكرت شرطة الإقليم - في بيان نقلته صحيفة "إل بريوديكو" المحلية - أن تم اعتقال ما مجموعه 86 شخصا منذ يوم الثلاثاء، وهو يوم اعتقال هاسيل وسجنه، بحسب الصحيفة.

واستخدمت قوات الأمن في الإقليم قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين الذين بلغ عددهم نحو 6 آلاف، حسب تقديرات الشرطة المحلية.



كان آلاف المتظاهرين قد خرجوا إلى شوارع المدن الإسبانية، الثلاثاء الماضي؛ للمطالبة بإطلاق سراح مغني الراب بابلو هاسل، الذي صدر في حقه حكم بالسجن 9 أشهر بتهمة إهانة النظام الملكي وتمجيد الإرهاب على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصف المتظاهرون محاكمته بأنها اعتداء على حرية التعبير.