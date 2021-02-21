س و ج.. هل يحظر قانون الخدمة المدنية عمل الموظف تحت رئاسة أحد أقاربه؟

كتب أحمد حمادة

قدم قانون الخدمة المدنية نموذجا مستحدثا يعمل على إعادة تنظيم وهيكلة اللوائح الخاصة بالجهاز الإداري للدولة وذلك لرفع جودة الخدمة داخل المؤسسات الحكومية واتاحة فرص العمل للأكفأ والأفضل.. وفيما يلي نعرض أهم الأسئلة الخاصة بقانون الخدمة المدنية وأجوبتها:



س- هل يحق للموظف العمل تحت رئاسة أحد أقاربه؟ ج يحظر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 عمل الموظف تحت رئاسة أحد الأقارب من الدرجة الأولى.



س- ماذا يجب على الموظف فعله في هذه الحالة؟

ج يجب على الموظف إذا تولي أحد أقاربه من الدرجة الأولى رئاسته بشكل مباشر فعليه أن يخطر السلطة المختصة في مدة لا تزيد عن 15 يوما.



س- هل هناك عقوبات في حالة عدم الأخطار؟ ج- سيتعرض الموظف للجزاءات التأديبية في حالة عدم اخطاره السلطة المختصة بذلك.



س - هل يحق للموظف الاختيار في النقل إلي إدارة أخري.؟

ج- القاتون منح الموظف حق الاختيار في النقل إلي وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها، أو نقله إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية بدون طلب منه إذا لم يستجب بالاختيار خلال مدة شهر من تاريخ التخيير.