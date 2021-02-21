سوريا تنهى تحضيرات لفتح ممر لخروج المدنيين فى ريف إدلب الشرقى

كتب أحمد عرفة

أنهت سلطات محافظة إدلب السورية، بالتنسيق مع وحدات الجيش والهلال الأحمر العربي السوري تحضيراتها لفتح ممر بريف إدلب الشرقي صباح غد الاثنين.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن الهدف من فتح ممر ترنبة في منطقة سراقب هو "استقبال الأهالي الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية إلى بلداتهم وقراهم التي تم تحريرها من الإرهاب".

وقال محافظ إدلب، محمد نتوف، إنه تم تجهيز طاقم طبي كامل مع عيادة متنقلة وسيارة إسعاف مجهزة لاستقبال الأهالي الراغبين بالعودة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة عند الممر، إضافة إلى تجهيز الهلال الأحمر العربي السوري فرقا ستكون مهمتها تقديم المساعدة للراغبين بالعودة.

وأوضح محافظ إدلب، أن الأمانة العامة لمحافظة إدلب جهزت مركزا للإقامة المؤقتة للعائلات والأشخاص الراغبين بالعودة في حي السبيل بمدينة حماة وسوف يتم تقديم كل التسهيلات اللازمة لضمان عودة الأهالي إلى منازلهم في القرى المحررة من الإرهاب.