سلطنة عُمان تسجل 868 إصابة جديدة بكورونا

كتب أحمد عرفة

أعلنت سلطنة عُمان تسجيل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق بدأت وزارة الصحة العمانية، التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح (فايزر – بيونتيك) فى محافظات السلطنة للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من الفئات المُستهدفة بالمرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الدفعة الثانية من لقاح (فايزر - بيونتيك) المُضاد للفيروس وصلت عبر مطار مسقط الدولي الليلة الماضية وتضمنت 17 ألفًا و550 جرعة، مشيرة إلى أنه تم توزيع اللقاح فور وصوله إلى مراكز محدّدة مُسبقًا على مستوى محافظات السلطنة.