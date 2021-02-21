سكك حديد بورسعيد: تغيير سيستم الإشارات من النظام الميكانيكى إلى الكهربى

بورسعيد - محمد فرج

قال ميشيل ظريف مدير إدارة حركة محطة سكك حديد بورسعيد خلال تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك خطة وزارية لتغيير "سيستم" الإشارات لتحويلها من النظام الميكانيكى إلى النظام الكهربى ، مضيفا أنه جارى إنشاء برج إشارات جديد للتحكم فى حركة مسير القطارات حفاظا على سلامة وأمن القطارات والركاب.

وتابع أن هناك خطة متكاملة لتطوير المزلقانات وبالفعل تم تطوير مزلقان الرحلات الجمركى ومزلقان منطقة الرسوة وجارى تطوير مزلقان منطقة الاستثمار.

وفى ذات السياق أكد ميشي، أن مسيرة التطويرات مستمرة على قدم وساق لتقديم الخدمات المتكاملة والتى من بينها تقديم خدمة العملاء وهى الحجز بالكمبيوتر من بورسعيد أو أى محافظة أخرى وذلك من خلال الحجز المركزى.

ومن جانبه أكد أن الخدمة المقدمة للمواطن للمدة 15 يوماً قبل ميعاد السفر، فضلا عن حجز تذكرة الذهاب والاياب فى ضوء الخدمة المميكنة التى دخلت بورسعيد لخدمة العملاء .