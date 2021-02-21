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سقوط صاحب شركة بحوزته 35 ألف قطعة مستلزمات طبية فاسدة بالقاهرة

الأحد، 21 فبراير 2021 02:20 م
سقوط صاحب شركة بحوزته 35 ألف قطعة مستلزمات طبية فاسدة بالقاهرة مستلزمات طبية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على صاحب شركة بحوزته 35 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقت إدارة التموين بالقاهرة ، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، بلاغا بضبط (35450 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – جوانتى – لاصق طبى" بدون مستندات "مجهولة المصدر" وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وبحوزة (مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.


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