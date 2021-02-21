سفير إيطاليا بالقاهرة يؤكد وضع بورسعيد ضمن مقاصد بلاده السياحية

بورسعيد - محمد عزام

قال جيامباولو كانتيبي سفير دولة إيطاليا في القاهرة: بورسعيد أحد المقاصد السياحية ولديها إمكانيات سياحية مهمة، فالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وقناة السويس، ضمن اهتمامتنا السياحية.

وأضاف السفير الإيطالى بالقاهرة، فى تصريح للـ "اليوم السابع" ، أنه رغم الظروف الحالية التى يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا ، فإنه من المخطط فى المستقبل أن تكون بورسعيد ضمن الرحلات السياحية الإيطالية.

وأوضح: أن بورسعيد لها طابع خاص، ولذلك نحن نقيم عليها مشروعين كبيرين بتطوير مبنى القنصلية العريق ليصبح مستشفى ومعهد صحى يخدم المحافظة ، وتضاف إلى المنظومة الطبية ببورسعيد.

كان قد شهد السفير الإيطالي، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول لتطوير مبنى القنصلية الايطالية ببورسعيد وتحويلها لمستشفى إيطالى .

وأكد محافظ بورسعيد على أنه جرى التنسيق بين كافة الجهات المختصة طوال عام كامل للبدء فى أعمال تطوير القنصلية الايطالية ، والاستفادة منها لتمثل صرح طبى على أعلى مستوى، مشيرا إلى أنه سيجرى افتتاحها بعد 6 أشهر.

وكان محافظ بورسعيد قد استقبل السفير الايطالى فور وصوله لديوان عام المحافظة ، لعقد اجتماع بينهما لمناقشة سبل تعزيز العلاقات وأوجه التعاون المشتركة خلال الفترة المقبلة.