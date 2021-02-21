اليوم السابع
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سفير إيطاليا بالقاهرة يؤكد وضع بورسعيد ضمن مقاصد بلاده السياحية

الأحد، 21 فبراير 2021 10:57 ص
سفير إيطاليا بالقاهرة يؤكد وضع بورسعيد ضمن مقاصد بلاده السياحية توقيع البروتوكول لتحويل مبنى سفارة إيطاليا لمستشفى ومعهد صحى ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قال جيامباولو كانتيبي سفير دولة إيطاليا في القاهرة: بورسعيد أحد المقاصد السياحية ولديها إمكانيات سياحية مهمة، فالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وقناة السويس، ضمن اهتمامتنا السياحية. 

وأضاف السفير الإيطالى بالقاهرة، فى تصريح للـ  "اليوم السابع" ، أنه رغم الظروف الحالية التى يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا ، فإنه من المخطط فى المستقبل أن تكون بورسعيد ضمن الرحلات السياحية الإيطالية. 

وأوضح: أن بورسعيد لها طابع خاص، ولذلك نحن نقيم عليها مشروعين كبيرين بتطوير مبنى القنصلية العريق ليصبح مستشفى ومعهد صحى يخدم المحافظة ، وتضاف إلى المنظومة الطبية ببورسعيد

كان قد شهد السفير الإيطالي، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول لتطوير مبنى القنصلية الايطالية ببورسعيد وتحويلها لمستشفى إيطالى

وأكد محافظ بورسعيد على أنه جرى التنسيق بين كافة الجهات المختصة طوال عام كامل للبدء فى أعمال تطوير القنصلية الايطالية ، والاستفادة منها لتمثل صرح طبى على أعلى مستوى، مشيرا إلى أنه سيجرى افتتاحها بعد 6 أشهر

وكان محافظ بورسعيد قد استقبل السفير الايطالى فور وصوله لديوان عام المحافظة ، لعقد اجتماع بينهما لمناقشة سبل تعزيز العلاقات وأوجه التعاون المشتركة خلال الفترة المقبلة.

 

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

السفير الإيطالي

القنصلية الإيطالية

تحويل القنصلية الايطالية لمستشفى

منظومة التامين الصحى ببورسعيد

محافظ بورسعيد

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