سرقة آلاف الاختبارات السريعة لفيروس كورونا وبيعها على الإنترنت فى بريطانيا

إيهاب محمد

سرق لصوص في بريطانيا آلاف اختبارات فيروس كورونا المستجد، سريعة النتيجة، وعرضوها للبيع على الإنترنت، بسعر 400 جنيه استرلينى، ووفقا لصحيفة "ميرور"، عثر على صناديق تضم هذه الاختبارات التي تعطى نتيجة خلال 15 دقيقة، على موقع "إي باي" التجاري الإلكتروني و"فيس بوك" وغيرها.



عرض الاختبار للبيع على الانترنت

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن هذه الاختبارات غير مخصصة لبيع، لكن لا يعرف كيف سرقت هذه الاختبارات الضرورية ومن أى مكان سرقت منه، وكانت هذه الاختبارات، التي تعطي نتائج خلال 15 دقيقة، مخصصة للفئات الأكثر ضعفا مثل كبار السن.



الصناديق المعروضة للبيع

وقال مصدر في الشرطة: "من الواضح أن هناك أفراد يسرقون الاختبارات التي يجب استخدامها لحماية الفئات الأكثر ضعفا ومحاولة بيعها من أجل الربح، إنه أمر مثير للاشمئزاز لكنهم بحاجة إلى معرفة أنهم لن يفلتوا من العقاب".

وسارع موقع "إي باي"، إلى حذف هذه الاختبارات من قائمة المبيعات فيه، لكن الصحيفة قالت إنها تمكنت من شراء 50 اختبارات من بائعين من برمجهام، فيما تمكن أشخاص من شراء 50 اختبارًا على الرغم من إزالة قائمة البائعين لدى eBay.

حثت شركة Tried Tested، الموزع البريطاني لشركة Innova ومقرها كاليفورنيا، الشرطة على التحقيق في الإعلانات "المقلقة للغاية" وطلبت من المواقع سحبها "على سبيل الاستعجال"، وقالت إنها تبحث في "الإعلانات المحظورة" و"ستتخذ أي إجراء ضروري"، بينما قال فيس بوك، إن المبيعات تنتهك سياساتها وتم إزالتها، كما قال إيباى: "هذه المواد ممنوعة، نحن نتخذ إجراءات ضد البائعين".