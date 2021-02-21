سرطان الثدي الوراثي.. كل ما تحتاج إلى معرفته عن المرض الخبيث

كتبت إيناس البنا

يعد السرطان ثاني أكثر أسباب الوفيات، بعد أمراض القلب والأوعية الدموية، وشهدت كثير من دول العالم أيضًا ارتفاعًا في حالات سرطان الثدي، وعلى الرغم من أن السيدات تتأثر في الغالب بالمرض، تم الإبلاغ أيضًا عن حالات مزمنة لسرطان الثدي عند الذكور.

ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، يحدث سرطان الثدي بسبب النمو غير الطبيعي في الخلايا، والتي تتراكم بشكل أكبر لتكوين كتلة أو كتلة، وتنتقل هذه الخلايا عبر الثدي إلى العقد الليمفاوية أو أجزاء أخرى من الجسم.

العوامل الهرمونية ونمط الحياة والبيئية تساهم في احتمالات الإصابة بسرطان الثدي، والأفراد المصابون بسرطان الثدي الوراثي لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بسرطان المبيض وأنواع أخرى من السرطان.

يُنظر في تشخيص متلازمة سرطان الثدي الوراثية (HBOC) عندما تكون هناك حالات متعددة من سرطان الثدي في نفس الجانب من العائلة.

ما الذي يسبب متلازمة سرطان الثدي الوراثية



متلازمة سرطان الثدي الوراثية حالة وراثية، وهذا يعني أن خطر الإصابة بالسرطان ينتقل من جيل إلى جيل في الأسرة.

هناك جينان أساسيان مرتبطان بمعظم العائلات التي لديها سرطان الثدى الوراثي وهما : : BRCA1 و BRCA2. ، وهو ما يسبب "طفرة" أو تغير جيني ضار و يعطي المرأة خطرًا متزايدًا على مدار حياتها للإصابة بسرطان الثدي والمبيض.

الرجال الذين يعانون من هذه الطفرات الجينية لديهم أيضًا خطر متزايد للإصابة بسرطان الثدي وسرطان البروستاتا، وهناك زيادة طفيفة في خطر الإصابة بأمراض السرطان الأخرى بما في ذلك سرطان البنكرياس وسرطان الجلد بين الأشخاص المصابين بطفرات BRCA1 أو BRCA2.

عوامل تزيد من فرث الإصابة بسرطان الثدى



تزداد احتمالات الإصابة بسرطان الثدي في سن مبكرة.

وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي:

من الضروري أن نفهم أن معظم النساء المصابات بسرطان الثدي ليس لديهن تاريخ عائلي للمرض، لكن النساء اللاتي لديهن أقارب من الدرجة الأولى مصابون بسرطان الثدي هن الأكثر عرضة للإصابة. على سبيل المثال:

يزيد وجود اثنين من الأقارب من الدرجة الأولى من الاحتمالات بمقدار 3 أضعاف.

الشخص الذي لديه أب أو أخ مصاب بسرطان الثدي يكون أيضًا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي.

وجود تاريخ شخصي للإصابة بسرطان الثدي: لاحظي أن الخطر أعلى بالنسبة للنساء الأصغر سنًا المصابات بسرطان الثدي.

ما هي علامات الإصابة بسرطان الثدي؟



أكثر أعراض سرطان الثدي وضوحًا هو وجود كتلة جديدة أو كتلة صلبة غير مؤلمة ولها حواف غير منتظمة، ومع ذلك ، يمكن أن تكون سرطانات الثدي طرية وناعمة ومستديرة ومؤلمة. تشمل العلامات الإضافية لسرطان الثدي ما يلي:

تهيج في الجلد.

ألم في الثدي أو الحلمة .

تراجع الحلمة .

سمك جلد الثدي أو الحلمة.

إفرازات من الحلمة غير لبن الأم.

بينما زادت معدلات النجاة من سرطان الثدي، انخفض عدد الوفيات المرتبطة بهذا المرض، وتزداد معدلات البقاء على قيد الحياة بسبب الاكتشاف المبكر، والنهج الشخصي المتقدم للعلاج، والفهم الأفضل للمرض.