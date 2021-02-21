رويترز: غزة تتسلم لقاحات كورونا من الإمارات بمساعدة دحلان

رويترز

تسلم قطاع غزة 20 ألف جرعة من لقاح (سبوتنيك في) الروسي من الإمارات اليوم الأحد في خطوة تمت بمساعدة القيادي الفلسطيني محمد دحلان.

وقال مسؤولو الصحة في غزة إنهم سيبدأون التطعيم غدا الاثنين مع إعطاء الأولوية للعاملين في القطاع الطبي والمصابين بالأمراض المزمنة. وجرى الاتصال بعدد كبير من المرضى مسبقا لطلب موافقتهم.

وكتب دحلان، على فيسبوك "هذه الدفعة منحة كريمة من دولة الإمارات الشقيقة... نعاهد شعبنا بمواصلة كل جهد ممكن من أجل تأمين دفعات جديدة من اللقاحات والاحتياجات الطبية".

وسجل القطاع، الذي يقطنه نحو مليوني شخص، أكثر من 54 ألف إصابة بفيروس كورونا و543 وفاة.

وقال دحلان إن علاقاته القوية بالإمارات ساعدته في جمع مساعدات بمئات الملايين من الدولارات من أجل الفلسطينيين.