اليوم السابع
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خالد صلاح
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روسيا والإمارات تتفقان على إجراء منتدى أعمال للتعاون بمجال الصناعة

الأحد، 21 فبراير 2021 06:50 م
روسيا والإمارات تتفقان على إجراء منتدى أعمال للتعاون بمجال الصناعة وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف
أ ش أ

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قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف إن بلاده اتفقت مع الإمارات على إجراء منتدى أعمال للتعاون بمجال الصناعة. 
وأعرب مانتوروف خلال لقائه ولي عهد الإمارة محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي، وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد عن أمله في أن يسهم تطوير العلاقات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين في النمو العام للتعاون الاقتصادي الروسي الإماراتي.
وأشار إلى أهمية المعارض التي اعتادت روسيا والإمارات على استخدامها بهذا الغرض، مضيفًا أنه تم الاتفاق على إجراء منتدى أعمال منفصلًا للتعاون الروسي الإماراتي في مجال الصناعة.


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