روسيا والإمارات تتفقان على إجراء منتدى أعمال للتعاون بمجال الصناعة

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف إن بلاده اتفقت مع الإمارات على إجراء منتدى أعمال للتعاون بمجال الصناعة.
وأعرب مانتوروف خلال لقائه ولي عهد الإمارة محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي، وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد عن أمله في أن يسهم تطوير العلاقات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين في النمو العام للتعاون الاقتصادي الروسي الإماراتي.
وأشار إلى أهمية المعارض التي اعتادت روسيا والإمارات على استخدامها بهذا الغرض، مضيفًا أنه تم الاتفاق على إجراء منتدى أعمال منفصلًا للتعاون الروسي الإماراتي في مجال الصناعة.
روسيا والإمارات تتفقان على إجراء منتدى أعمال للتعاون بمجال الصناعةالأحد، 21 فبراير 2021 06:50 م
وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف إن بلاده اتفقت مع الإمارات على إجراء منتدى أعمال للتعاون بمجال الصناعة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
مستشار الأمن القومى الأمريكى: الرد على ما قامت به روسيا لن يقتصر على العقوباتالأحد، 21 فبراير 2021 06:22 م
روسيا تسجل أول نظام لتشخيص السلالة البريطانية من كوروناالأحد، 21 فبراير 2021 11:41 ص
روسيا تسجل 12742 إصابة جديدة بكورونا و417 وفاةالأحد، 21 فبراير 2021 10:22 ص
حليف لنافالنى: إفراج روسيا عنه لن يتحقق إلا بلغة القوة والعقوباتالأحد، 21 فبراير 2021 09:57 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة