روسيا تسجل 12742 إصابة جديدة بكورونا و417 وفاة خلال 24 ساعة

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أعلنت السلطات الروسية اليوم الأحد تسجيل 12742 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 4164726 حالة منذ تفشي الوباء بالبلاد.

وأكد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا أنه "خلال اليوم الماضي، تم تسجيل 12742 إصابة جديدة في 85 منطقة بالبلاد، بينهم 1381 حالة نشطة لا يعاني أصحابها من أعراض الفيروس"، وذلك في تراجع عن المعدل المسجل أمس للإصابات والذي بلغ 12953 حالة، بحسب ما أوردت وكالة (سبوتنيك) الروسية.

وسجلت موسكو منذ أمس 417 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 83293 حالة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 3713445 حالة بعد 16012 حالة جديدة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين تسجيل لقاح ثالث ضد فيروس كورونا في روسيا، تم تطويره في مركز "تشوماكوف" الفيدرالي للبحوث والتطوير للعقارات المناعية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

ولقاح "كوفيفاك" هو ما يسمى بلقاح فيروين كامل. يعتمد على فيروس "سارس –كوف-2"، الذي تمت معالجته خصيصا بحيث فقد خصائصه المعدية، ولكنه في نفس الوقت يحتفظ بالقدرة على إحداث استجابة مناعية. تحتوي هذه اللقاحات على المجموعة الكاملة من بروتينات الجسيم الفيروسي، وبناء عليه، يتوقع أن تكون الاستجابة المناعية هي الأكثر اكتمالا. في وقت سابق أفيد أن أساس "كوفيفاك" هو فيروس كورونا مأخوذ من أحد مرضى مستشفى "كوموناركا" في موسكو.