رفع 10 طن مخلفات وقمامة فى حملات نظافة بقرى مدينة الزينية فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، حملات نظافة وتجميل بالقرى بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور والمتابعة لمنظومة النظافة والتجميل، والتى أسفرت عن رفع 10 طن مخلفات وقمامة بالقرى المختلفة.

ومن جانبه أوضح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أنه قامت الوحدة المحلية لقرية العشى بعمل حملة نظافة داخل القرية، مما أسفر عن رفع 4 طن مخلفات بقيادة مكى عمر رئيس قرية العشى، وغالية احمد حسن سكرتير قرية العشى، وتحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية.

وفى السياق نفسه قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى بالتنسيق مع رئاسة المركز بتمهيد طرق الاقصر العشى وتنفيذ اعمال توسعة ورفع المخلفات من حشائش الحلف على جانبى الطريق، وذلك بقيادة هدى الطواب شرقاوى رئيس قرية الزينية بحرى و منصور عبدالله مسؤول النظافة بالقرية حيث تم رفع ٦طن مخلفات، كما قامت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة بالتنسيق مع شركة جبالكو برفع المخلفات ناتج حفر الصرف الصحى بقيادة اشرف سعيد خليل رئيس قرية الصعايدة وحنان محمد يوسف سكرتيرة القرية.

وكان قد نظم العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، جولة لتفقد أعمال محطة الرفع الخاصة بالمدامود العجوز، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المركز والمدن بالمتابعة الدورية لسير اعمال المشروعات القومية، موضحاً أنه جارى العمل فى خطوط الطرد والتوصيلات المنزلية داخل نطاق المنطقة الخاصة بجوار معبد المدامود والنجوع المجاورة للمعبد، ورافق الهوارى فى جولته كل من يوسف جلال نائب رئيس المركز ومدينة الزينية ويوسف احمد رئيس قرية المدامود قبلى وماجد أحمد مدير معبد المدامود.

كما قاد رجال الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى شمال الأقصر، حملة بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الزينية بقيادة العقيد أحمد الهوارى رئيس المركز، وبإشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز، وذلك بتمهيد شارع الأقصر العشى من محطة الصرف حتى العمارات السكانية من خلال توسيع الشارع ورفع المخلفات والتراكمات من حشائش الحلف وغيره.



موضوعات متعلقة