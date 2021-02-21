رغد صدام حسين تنفى دعم أى أعمال عنف فى العراق: كنت شوكة فى اصبعهم

كتب : أحمد جمعة

نفت رغد صدام حسين نجلة الرئيس العراقى الأسبق وجود شقيق لها يختبئ بعيداً عن الأنظار، مؤكدة أن عائلتها تعانى كثيرا من الشائعات التي تتردد حول الأسرة.

وتطرقت رغد صدام حسين في حوارها لـ"العربية"، للعلاقات الخاصة التي جمعت بين أسرتها وبين أسرة عزة الدوري، وتحدثت عن مواقف إنسانية كثيرة جمعتهما، مؤكدة أن عائلتها اختبأت عندهم لدى هروبهم من العراق.

ودافعت نجلة صدام حسين، عن الإعدامات التي كانت تحدث وقت حكم والدها، وقالت: "أي إنسان يخطئ يُحاكم وفق القانون العراقي، والقانون العراقي فيه فقرات للإعدام".

ونفت أي دور لها في دعم أية أعمال عنف في العراق، معتبرة أن وضعها على قائمة من 60 شخصا دعموا الإرهاب في العراق ومذكرة توقيف بحقها جاء رداً على دفاعها عن والدها، وقالت: "كنت شوكة في إصبعهم".

ورفضت رغد صدام حسين، أن تتحدث عن أحفاد صدام حسين، وإمكانية ممارسة دور سياسي لهم، وقالت: "العائلة تعبت كثيراً حتى استقرت وليس لي الحق في كشف خصوصيتهم".