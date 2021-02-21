رئيس مدينة سمالوط يكرم الطالب الأول فى بطولة الجمهورية للكونج فو تحت السن

المنيا - حسن عبد الغفار

كرم محمد سيد على رئيس مركز ومدينة سمالوط ، الطالب كرم محمد عبد الكريم أحد لاعبى نادى مركز شباب سمالوط ، لحصوله على المركز الأول فى بطولة الجمهورية للكونغ فو ، تحت السن وحصوله على الميدالية الذهبية .

وقد أكد رئيس المركز والمدينة على أهمية تكريم هؤلاء الأطفال لإعطائهم دافعا كبيرا لبذل مزيد من الجهد ، خلال مشاركتهم فى البطولات القادمة ، معربا عن خالص تمنياته باستمرار النجاح والتفوق من أجل تمثيل مصر فى البطولات الدولية .

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، برعاية الموهوبين ، وتحفيزهم من أجل التفوق سواء على مستوى الألعاب الرياضية أو الدراسة .

حيث أن المتفوقين فى مختلف المجالات هم أجيال المستقبل والذين تسعى الدولة لتحقيق الحياة الكريمة لهم فى مختلف المجالات .