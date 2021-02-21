رئيس مدينة القصير يجرى جولة تفقدية على أعمال التطوير بالشوارع الرئيسية

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، اليوم، عددا من الشوارع الرئيسية ببعض المناطق ، وذلك لمتابعة آخر مستجدات الأعمال بها ، يرافقه مدير البيئة بالوحدة المحلية وممثلى الشركة المنفذة لأعمال التطوير .

وتابع رئيس مدينة القصير أعمال حفر المعديات بالشارع الخلفى لمجلس المدينة ، وبجوار المدرسة الفندقية ، مشددا على الانتهاء من الخطة الاستثمارية التى تستهدف رصف وتطوير العديد من الشوارع الداخلية .

ووجه رئيس المدينة بضرورة تركيب الانترلوك بالجزر الجانبية أمام مبنى الورش التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى والمعهد الازهرى ، وذلك ليتم ظهور الشارع بالمظهر الحضارى والجمالى .

كما تفقد رئيس مدينة القصير أحد الشوارع الرئيسية لمنطقة الجرف ، موجها بضرورة انجاز الأعمال والإنتهاء من رصفها خلال الفترة المقبلة ، وذلك عقب تركيب البلدورات بالكامل وإنشاء الجزر الجانبية.

وقال رئيس مدينة القصير أن الوحدة المحلية تسابق الزمن لرفع كفاءة عدد كبير من الطرق الداخلية ، مما يؤدى ذلك إلى تسيير الحركة المرورية للسيارات وعدم تعثر المارة.