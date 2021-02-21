رئيس مدينة أشمون :حملات بيطرية للقضاء على الكلاب الضالة

المنوفية - محمد فتحى

أكد المهندس سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أنه تم التنسيق مع الإدارة البيطرية بأشمون لشن حملات بيطرية موسعة للقضاء علي الكلاب الضاله بأشمون والوحدات المحلية القروية.

كما أكد" سرور" أيضا أنة تم التنسيق مع الإدارة البيطرية في إعداد برنامج زمني لتنفيذ الحملات وذلك اعتبارا من الاحد الموافق 28/2/2021 وحتى يوم الثلاثاء23/3/2021 وذلك بالتنسيق مع مركز شرطة أشمون ، وإدارة تحسين البيئة ، ومسئول الحملة بالمجلس ، والإدارة الصحية ، ورؤساء الوحدات المحلية القروية حفاظا علي سلامة المواطنين من تعرض حياتهم للخطر من ظاهرة انتشار الكلاب المسعورة والضاله .

ومن جانبة أوضح سرور، أن الهدف من شن مثل هذه الحملات المكبرة شهريا تأتي في إطار الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتجنبًا لنقل الفيروسات والأوبئة، مؤكدًا على ضرورة التخلص الآمن منها بعد القضاء عليها باستخدام طلقات الخرطوش والمادة السامة ونقلها إلى المدافن الصحية ، وأكد على أنه لاتهاون مع أى قضية تضر بمصلحة وسلامة وأمن المواطن مشيرا إلى أن رضا وسلامة المواطن هما أول اهتماماته ولابد من التعاون والتنسيق مع كافة الاجهزة والجهات المعنية للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة بمركز أشمون .