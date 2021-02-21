رئيس مجلس المصالحة الوطنية الأفغانى يدعو طالبان للعودة إلى المفاوضات

دعا رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان،عبد الله عبد الله، حركة طالبان للعودة إلى طاولة المفاوضات واستئناف المحادثات في أقرب وقت ممكن وبشكل يتسم بالجدية.
يأتي ذلك بعد توقف المفاوضات بين وفدي الحكومة الأفغانية وطالبان على مدار الـ 35 يوما الماضية، حيث كان من المفترض أن يعقد الجانبان اجتماعات على مستوى مجموعة العمل لوضع اللمسات الأخيرة على جدول أعمال المحادثات، بحسب قناة "طلوع نيوز" الأفغانية.
وكان عبد الله قد تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، حيث ناقشا مراجعة الولايات المتحدة لاستراتيجيتها في أفغانستان، فيما أكد بلينكين أن الولايات المتحدة تدعم وقف إطلاق نار دائم وشامل في أفغانستان، وتدعم التسوية السياسية الدائمة.
رئيس مجلس المصالحة الوطنية الأفغانى يدعو طالبان للعودة إلى المفاوضاتالأحد، 21 فبراير 2021 05:08 م
طالبان - صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعا رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان،عبد الله عبد الله، حركة طالبان للعودة إلى طاولة المفاوضات واستئناف المحادثات في أقرب وقت ممكن وبشكل يتسم بالجدية.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الرئيس الأفغانى يتعهد بعدم تمكين طالبان من تشكيل حكومة انتقاليةالأحد، 21 فبراير 2021 09:57 ص
باكستان: على أمريكا التشاور مع طالبان إذا أرادت تأخير الانسحاب من أفغانستانالجمعة، 19 فبراير 2021 09:18 م
وزير الدفاع الأمريكى: نقوم بمراجعة شروط الاتفاق مع طالبان لتحديد التزام الأطرافالخميس، 18 فبراير 2021 09:08 م
القوات الأفغانية تلحق خسائر فادحة فى صفوف طالبانالخميس، 18 فبراير 2021 03:49 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة