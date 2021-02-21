رئيس مجلس المصالحة الوطنية الأفغانى يدعو طالبان للعودة إلى المفاوضات

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دعا رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان،عبد الله عبد الله، حركة طالبان للعودة إلى طاولة المفاوضات واستئناف المحادثات في أقرب وقت ممكن وبشكل يتسم بالجدية.

يأتي ذلك بعد توقف المفاوضات بين وفدي الحكومة الأفغانية وطالبان على مدار الـ 35 يوما الماضية، حيث كان من المفترض أن يعقد الجانبان اجتماعات على مستوى مجموعة العمل لوضع اللمسات الأخيرة على جدول أعمال المحادثات، بحسب قناة "طلوع نيوز" الأفغانية.

وكان عبد الله قد تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، حيث ناقشا مراجعة الولايات المتحدة لاستراتيجيتها في أفغانستان، فيما أكد بلينكين أن الولايات المتحدة تدعم وقف إطلاق نار دائم وشامل في أفغانستان، وتدعم التسوية السياسية الدائمة.

